Provincie Overijssel trekt 25 miljoen uit voor schade langs kanaal

De provincie Overijssel trekt 25 miljoen euro uit om de schade aan de huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik te vergoeden, meldt RTV Oost. Honderden gezinnen die langs het kanaal wonen kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders.

Eerder reserveerde de provincie al 40 miljoen euro en uit dat potje wordt nu 25 miljoen beschikbaar gesteld. De provincie heeft een plan gemaakt voor de verdeling van het geld. Schades tot 5000 euro worden standaard vergoed. De provincie zegt dit "uit coulance" te doen.

Schades boven de 5000 euro die zijn veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal, worden ook volledig vergoed. Als de schuld van de overheid niet bewezen kan worden, kunnen bewoners een renteloze lening aanvragen. Bewoners die schade melden krijgen volgens de provincie individuele begeleiding.

'Sommige bewoners zijn hard getroffen'

De provincie belooft dat alle gedupeerden voor het einde van dit jaar horen hoe de schadeafwikkeling gaat plaatsvinden. "We hebben de afgelopen jaren gezien hoe ernstig de situatie is en hoe hard het sommige bewoners heeft getroffen", laat gedeputeerde Boerman weten. "Het is belangrijk dat we nu snel en zorgvuldig aan de slag gaan zodat bewoners weer veilig kunnen wonen in hun eigen huis."

Over de schade aan huizen langs het kanaal tussen Almelo en Coevorden is veel te doen geweest. Een ingenieursbureau heeft onderzocht of de problemen veroorzaakt zijn door baggerwerkzaamheden in en rond het kanaal. Uit dat onderzoek bleek dat er geen duidelijk verband was. Wel is een beperkt deel van de schade veroorzaakt door werkzaamheden aan het kanaal, uitgevoerd in opdracht van de provincie.

Overijssel stelt nog 13 miljoen euro beschikbaar om "maatregelen te treffen om het gebied in rustig vaarwater achter te laten, zoals het vervangen van damwanden", zo staat in een voorstel van de provincie.