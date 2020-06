Fatale brand boven café Coevorden blijkt aangestoken

De dodelijke brand boven een café in Coevorden van eind mei blijkt te zijn aangestoken. Dat meldt de politie. Bij de brand kwam de 58-jarige eigenaar om het leven.

De politie heeft gisteren het onderzoek op de plek van de brand afgerond. "Er zijn brandversnellende middelen gevonden, dat is een indicatie voor brandstichting", zegt een woordvoerder tegen RTV Drenthe. Wat er precies is gevonden wil de politie niet zeggen.

Op zondag 31 mei brak 's nachts brand uit boven het café. Het lichaam van de café-eigenaar werd na het blussen in het pand gevonden.

Volgens de politie zijn meerdere getuigen gehoord. Wie de brand heeft gesticht, is nog niet duidelijk. "We houden alle opties open. We bekijken ook camerabeelden en zijn nog in afwachting van forensische uitslagen."