Corona-uitbraak in Duits slachthuis, zeker 400 medewerkers positief

In een Duits slachthuis zijn begin deze week vierhonderd medewerkers positief getest op het coronavirus. Er zijn duizend tests gedaan, zo'n honderd mensen testten negatief en van 500 is de uitslag nog niet bekend, melden Duitse media.

Grote slachthuizen in Duitsland kampen nog steeds met corona-uitbraken. Nu treft het de industriegigant Tönnies, die vlees levert aan onder meer supermarkten. De getroffen slachterij staat in Rheda-Wiedenbrück, zo'n 60 kilometer ten oosten van Münster, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er werken veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa.

Gisteren had het bedrijf het nog over 128 medewerkers die positief waren getest en beloofde het maatregelen te nemen om verspreiding tegen te gaan.

Productie stilgelegd

Vorige maand, na een uitbraak in een vleesfabriek in Coesfeld, ten westen van Münster, werd uit voorzorg een serie coronatests uitgevoerd in Duitse slachterijen. Toen werden bij het Tönnies-filiaal al enkele besmettingen vastgesteld. De besmette medewerkers werden in quarantaine geplaatst. Later werden meer gevallen ontdekt in de uitbeenderij voor varkensvlees en nu is het aantal besmettingen dus nog hoger.

Regionale bestuurders zijn geschrokken van de snelle stijging van het aantal besmettingen bij de grootste vleesverwerker in Duitsland. "Het bedrijf moet de productie zoveel mogelijk stilleggen", zegt districtsbestuurder Sven-Georg Adenauer.

Ook scholen dicht

In het gebied rond Münster staan veel vleesverwerkingsbedrijven. Het district Gütersloh heeft het op één na hoogste besmettingspercentage in Duitsland. Bestuurder Adenauer wil een algemene afsluiting van het gebied voorkomen. Wel gaan morgen alle scholen en kinderdagverblijven dicht. "Zodat we geen onnodige risico's nemen", zegt hij in de regionale pers.

Later vanmiddag maken het regionale bestuur en het bedrijf meer bekend over de uitbraak.