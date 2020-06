Man gearresteerd met 6000 euro aan postzegels in zijn auto

De politie heeft gisteravond in Kruiningen een man aangehouden die een grote hoeveelheid nieuwe postzegels in zijn auto had liggen. De waarde ervan bedraagt volgens Omroep Zeeland zeker 6000 euro.

Rond 20.45 uur zag een agent dat een man een lekke autoband aan het vervangen was op een carpoolplek in de Zeeuwse plaats. De man bleek een bekende van de politie te zijn.

Omdat de 34-jarige automobilist uit Dordrecht geen goede verklaring kon geven voor de aanwezigheid van de postzegels, werd hij aangehouden. Hij zit nog vast en wordt vandaag verhoord.

De politie zoekt nog naar de eigenaar van de postzegels. Mogelijk zijn ze afkomstig uit een winkel.