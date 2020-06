Facebook geeft Amerikanen de optie om politieke advertenties uit te zetten

Facebook gaat Amerikaanse gebruikers de optie bieden om politieke advertenties in hun nieuwsoverzicht uit te zetten. De optie is onderdeel van "de grootste informatiecampagne over de verkiezingen ooit" om inwoners van de VS aan te sporen te gaan stemmen. Dat heeft topman Mark Zuckerberg bekendgemaakt in een opiniestuk in de Amerikaanse krant USA Today.

De optie voor het uitzetten van de politieke advertenties op Facebook en Instagram komt niet onverwacht. "Facebook krijgt al tijden kritiek omdat het weigert politici in advertenties te factchecken", zegt NOS-techredacteur Nando Kasteleijn. "Met deze optie lijkt het bedrijf een soort compromis te willen sluiten: wie wil, kan dit soort berichten uitzetten. De vraag is hoeveel effect dat uiteindelijk zal hebben, want als gebruiker moet je dit heel bewust uitzetten."