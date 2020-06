Nu Hoekstra is afgehaakt, zijn de CDA-ogen gericht op De Jonge

Nu Wopke Hoekstra is afgevallen, zijn de kansen van vicepremier Hugo de Jonge flink gestegen, zegt NOS-verslaggever Xander van der Wulp. De Jonge overweegt nog om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van het CDA. En ook staatssecretaris Mona Keijzer denkt erover na. Maar De Jonge heeft - zeker door zijn rol in de coronacrisis - het voordeel van zijn naamsbekendheid.

Sinds het vertrek van CDA-leider Buma, vorig jaar, zongen de namen van Hoekstra en De Jonge steeds rond als de mogelijke opvolgers. En daarbij leek de minister van Financiën tot voor kort de beste kaarten te hebben. De CDA-leden zagen in hem "de gedoodverfde kandidaat om het tegen premier Rutte op te nemen" als die nog een ronde VVD-lijsttrekker wil zijn, zegt Van der Wulp. Ze beschouwden hem als een goede premierskandidaat.

Alle ogen zijn nu gericht op de minister van Volksgezondheid, die tijdens de coronacrisis steeds naast Rutte op het podium stond. "Zijn papieren zijn de laatste tijd beter geworden. Hoekstra had als minister van Financiën een grotere naamsbekendheid", aldus Van der Wulp. "Maar door de rol van De Jonge van de laatste maanden is dat veranderd. Dus ja, ik denk dat hij een goede kans maakt. Hij lijkt de nu voornaamste kandidaat."

'Kroonprinses'

De verwachting is dat behalve De Jonge ook Mona Keijzer zich kandidaat stelt. Zij zei vorig jaar maart al dat er "ook een paar kroonprinsessen staan te trappelen". Door het besluit van Hoekstra komt zij meer in beeld. "Haar kansen zijn zeker toegenomen", zegt Van der Wulp. "Er zijn maar weinig vrouwelijke lijsttrekkers, dus met haar zou het CDA zich makkelijker kunnen onderscheiden van andere partijen."

Als beiden zich kandideren en het tegen elkaar opnemen in een lijsttrekkersverkiezing, dan valt er echt iets te kiezen voor de CDA-leden. "Want er zijn best wat verschillen tussen de twee", vindt Van der Wulp. "Keijzer lijkt bijvoorbeeld meer open te staan voor samenwerking met een partij als Forum voor Democratie. En ze is katholiek en De Jonge protestants, wat voor CDA-leden soms ook nog verschil kan maken."

Hoekstra maakte vanmorgen in een interview met De Telegraaf bekend dat hij niet beschikbaar is. Hij zei dat hij er serieus over heeft nagedacht, maar al snel tot de conclusie kwam dat hij niet uit het juiste hout is gesneden. Hij noemt zichzelf "meer een bestuurder dan een beroepspoliticus" en vindt dat hij dicht bij zichzelf moet blijven.

Dat het CDA andere "uitstekende kandidaten" heeft, als Hugo de Jonge en Mona Keijzer, heeft een rol gespeeld bij zijn beslissing, zei hij vanmorgen bij de NOS. Hij wil zich nog niet uitspreken voor een van beiden, maar zegt wie het ook wordt voluit te steunen.