OM gaat zweminstructeurs Lemmer vervolgen na verdrinking jongen

Twee zweminstructeurs worden vervolgd voor de dood van een 11-jarige jongen in een zwembad in Lemmer. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de instructeurs niet goed opgelet.

Het slachtoffer werd 6 februari aangetroffen op de bodem van het instructiebad van zwembad Ny Sudersé, waar hij met een groep zwemles kreeg. Omstanders hebben de jongen uit het water gehaald, waarna hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij later.

De jongen was een Eritrese statushouder, die pas een paar maanden in Nederland was en hier met zijn moeder herenigd was. Hij zat op een school voor statushouders en asielzoekers en kreeg samen met andere kinderen van zijn school zwemles.

Moeder wilde bij lessen zijn

De moeder van het slachtoffer houdt het zwembad en de school verantwoordelijk voor de dood van haar zoon. Ze zegt dat ze had gevraagd om bij de zwemlessen aanwezig te mogen zijn, maar dat mocht volgens haar niet.

Het zwembad liet na het ongeval in een verklaring weten dat er voldoende instructeurs bij het schoolzwemmen waren. En de school van de jongen zei dat er ook twee leerkrachten en twee ondersteuners meekeken.

Volgens het OM was het toezicht onvoldoende en moeten de instructeurs daarom worden vervolgd. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak begint.