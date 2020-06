Nieuw seizoen Fortnite gaat onder water: 'Magisch hoe ze een verhaal vertellen'

Fortnite speelt zich vanaf vandaag af onder water. Met de titel Splash Down start vandaag in de game een nieuw seizoen, waarbij weer een nieuw deel van het verhaal van de game wordt verteld. Het is het derde Fortnite-seizoen.

De game, die overigens gratis is, telt wereldwijd zo'n 350 miljoen geregistreerde spelers. Dat zijn vooral jonge gamers. In de game worden honderd spelers op een eiland gedropt. Vervolgens moeten ze elkaar uitschakelen. Degene die als laatste overblijft, wint.

Game-expert Ramon Pützfeld verheugt zich al een tijdje op het nieuwe seizoen, dat volgens hem "een soort waterspektakel" wordt, waarbij spelers onder meer waarschijnlijk op haaien kunnen rijden, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Wakker liggen

Pützfeld is redacteur bij de website Esports Club en lag zelfs wakker van de komst van Splash Down. "Elke paar uur gooiden ze op Twitter een soort teaserplaatje", zegt hij.