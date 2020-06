Virus blijft onder controle, 'wel echt een probleem' met aantal tests

Dat betekent niet dat er helemaal geen zorgen bestaan over de huidige stand van zaken. Bijvoorbeeld over het relatief lage aantal mensen dat zich laat testen nu de GGD'en die mogelijkheid bieden voor iedereen met klachten. Volgens onderzoek van het RIVM ziet meer dan de helft van die doelgroep af van zo'n test, in veel gevallen omdat ze hun klachten niet in verband brengen met corona. Nu er eindelijk veel testcapaciteit beschikbaar is, wordt die zodoende niet benut.

"Dat is echt wel een probleem", stelt arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht. "Hierdoor loop je potentieel heel veel gevallen mis. En dat kan leiden tot extra verspreiding. Mogelijk moeten die tests nog laagdrempeliger, om de kans kleiner te maken dat besmettingen onder de radar blijven."

Contacten opsporen

Bedoeling van de sterk uitgebreide testcapaciteit is juist om nieuwe gevallen zo snel mogelijk te traceren. Blijken mensen bij de test positief, dan moeten zij in quarantaine en worden hun contacten zo veel mogelijk opgespoord en eveneens getest. Zo kan in theorie iedere lokale opleving snel worden uitgedoofd.

"Blijven besmette mensen echter buiten beeld, dan is er ook meer overdracht mogelijk", zegt Bonten. "Zeker nu minder mensen zich aan de maatregelen houden. Je ziet dat steeds sterker om je heen gebeuren. Dat is heel normaal menselijk gedrag, iedereen snakt weer naar een normaal leven. Maar het maakt de risico's natuurlijk wel groter."