Minister Blok: troepen VS zijn cruciaal en moeten in Europa blijven

Minister Blok wil gaan praten met de VS om Amerikaanse militairen in Europa te houden. President Trump zei vandaag dat hij de Amerikaanse troepenmacht in Duitsland wil beperken tot 25.000 militairen, waar dat er nu zo'n 34.500 zijn.

"Voor de veiligheid van Europa zijn Amerikaanse troepen cruciaal", zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. "Samen met andere landen gaan we het gesprek aan met de VS om te bepleiten dat de aanwezigheid in Europa op niveau blijft."

De VS verplaatst de militairen omdat Duitsland zich niet houdt aan de afspraken die binnen de NAVO gelden over het defensiebudget. De norm is dat lidstaten 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden.

Andere route

Het stoort president Trump al langer dat veel landen zich daar niet aan houden. Ook Nederland haalt de 2 procent niet. "Ik moet ze gelijk geven, we hebben niet aan onze verplichting voldaan", erkent Blok.

De minister stelt dat de VS en Nederland de afgelopen jaren op een aantal vlakken "een andere route hebben genomen", bijvoorbeeld wat betreft het klimaatakkoord en het het nucleair akkoord met Iran, maar dat doet volgens hem niets af aan de relatie.

"Per saldo is de vriendschap intensief. We hebben heel wat stootjes gehad de afgelopen decennia", zegt Blok. "Sinds ze ons hebben bevrijd, hebben ze veel geïnvesteerd, hebben we veel samengewerkt. Dat gooien we niet zomaar weg."

"Als ze niet betalen, verplaatsen we de militairen", zegt president Trump: