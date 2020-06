Britten krijgen speciale nummerborden voor elektrische auto's

Het Verenigd Koninkrijk gaat speciale nummerborden invoeren voor elektrische auto's. Die worden herkenbaarder, wat het makkelijker moet maken voor lokale overheden om beleid te ontwikkelen voor elektrische auto's. Dat moet er weer toe leiden dat het aantrekkelijker wordt om over te stappen op elektrisch rijden.

Bestuurders zouden bijvoorbeeld speciale voorrechten kunnen krijgen, zoals goedkopere parkeerplaatsen. Minister van Transport Shapps wil met de maatregel het gebruik van schonere voertuigen stimuleren; het land streeft naar een broeikasgasuitstoot van nul tegen 2050.

De nummerplaten zullen er volgens hem ook toe bijdragen dat mensen zich vaker bewust worden van de schonere voertuigen op de weg. Ook hoopt hij dat de speciale platen voor degenen die ermee rijden iets zullen zijn om trots op te zijn.

Felgroene streep

De 'groene' nummerborden zijn een vervolg op een uitnodiging aan het publiek vorig jaar om mee te denken over manieren om het wegverkeer minder vervuilende stoffen te laten uitstoten. Het is de bedoeling dat de nummerborden, met een felgroene streep aan één kant, in de herfst worden ingevoerd.

De regering heeft bovendien 12 miljoen pond (bijna 13,5 miljoen euro) vrijgemaakt om onderzoek naar emissievrije technologie te financieren, onder meer naar minder vervuilende manieren om de accu's voor elektrische voertuigen op te laden.

Duitsland

In Duitsland hebben elektrische auto's ook een aangepast nummerbord; daar staat een E aan het einde, in plaats van een cijfer. Nederland kent geen speciale kentekens voor e-auto's.