Vooruitblikken met ondernemers: 'Het komt wel weer goed, maar wanneer?'

Vincent Snijders uit Sittard was een van de eerste ondernemers met lege schappen door het coronavirus. Zijn bedrijf, M2trading, verkoopt via internet scooteronderdelen. Die onderdelen worden gemaakt in China, maar in februari lagen de fabrieken en het transport stil. Om de schappen toch te vullen begon Snijders in februari met hamsteren, vertelde hij toen. Hij kocht zoveel mogelijk producten bij andere groothandels in Europa.

"Dat heeft heel goed uitgepakt", zegt Snijders nu. "De afgelopen maanden zijn een gekkenhuis geweest. Heel Nederland begon thuis ineens aan hun scooter of brommer te sleutelen. De bestellingen stroomden binnen, we wisten niet meer hoe we het werk verzet moesten krijgen."

Naast de piek in het aantal bestellingen kwam in maart ook de aanvoer vanuit China weer op gang. "We hebben daarnaast ook veel bij Europese groothandels kunnen kopen. Dat was wel wat duurder, maar daardoor hadden we genoeg voorraad om de enorme piek op te vangen."

Als Snijders aan de toekomst denkt is het vooral de vraag hoe lang deze omzetstijging aanhoudt. "Ik denk dat het zo doorgaat. Normaal gesproken is onze piek in juli en augustus, en we maken nu al twee keer zoveel omzet als in dezelfde periode van 2019. Dit wordt het beste jaar ooit voor ons."