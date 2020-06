Werkstraffen geëist voor minderjarige verdachten flatbrand Arnhem

Tegen de twee jongens die ervan worden verdacht dat ze Nieuwjaarsnacht een fatale flatbrand in Arnhem hebben veroorzaakt, is per persoon een werkstraf van 60 uur geëist. Omdat de verdachten minderjarig zijn was de zitting achter gesloten deuren. De rechter doet op 29 juni uitspraak.

De jongens van 13 en 14 jaar zouden vuurwerk op een bank in de hal van het flatgebouw aan het Gelderseplein hebben gelegd. Daardoor vloog de bank in brand.

Doordat de stroom in het gebouw uitviel, bleef er een lift hangen waarin een man en vrouw met hun twee kinderen stonden. Ze raakten bedwelmd door de rook. De vader van 39 en het 4-jarige zoontje overleefden dat niet. De moeder en dochter hebben enige tijd in het ziekenhuis gelegen. De vier waren op bezoek geweest bij de opa en oma van de kinderen.

Niet met opzet

Het Openbaar Ministerie zegt dat de brand "onvoorstelbaar veel leed" heeft veroorzaakt. "De nabestaanden hebben dit leed op indrukwekkende wijze verwoord [...] tijdens de zitting. De brand heeft daarnaast ook een grote impact gehad op de omwonenden en de hulpverleners."

Volgens het OM zijn de twee jongens verantwoordelijk voor de brand, maar hebben ze die niet met opzet aangestoken.

"Bij de bepaling van de straf is meegewogen dat de zeer jonge verdachten - ten tijde van de brand 12 en 13 jaar oud - niet de bedoeling hebben gehad een brand te veroorzaken en zij dit, zeker gezien de enorme gevolgen, zeer waarschijnlijk lang met zich mee zullen dragen."

Angst voor wraakacties

De verdachten werden op Nieuwjaarsdag aangehouden nadat ze op camerabeelden waren gezien. Ze woonden zelf ook in de flat.

De rechter-commissaris schorste al snel de voorlopige hechtenis van de jongens; dat is gebruikelijk bij minderjarige verdachten. Ze zijn uit angst voor wraakacties niet teruggekeerd naar hun flat. De vader van een van de jongens werd op sociale media bedreigd.