Celstraf voor verkrachten en doden Nicole van den Hurk blijft overeind

Nicole van den Hurk verscheen in oktober 1995 in de vroege ochtend niet op haar werk op de broodafdeling van een supermarkt in Eindhoven. Bijna zeven weken later werd haar lichaam, met verwondingen en bedekt met snoeiafval, gevonden in de bossen tussen Lierop en Mierlo. In 2011 is het lichaam opgegraven voor onderzoek. Het Nederlands Forensisch Instituut vond toen pas dna van de vermoedelijke dader. Dat leidde in 2014 tot de arrestatie van Jos de G. uit Helmond.