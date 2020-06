Belgische politie zoekt onbekende man in zaak Bende van Nijvel

De Belgische politie heeft vandaag een opsporingsbericht verspreid in de geruchtmakende zaak van de Bende van Nijvel. Het gaat om een man die op een foto is te zien met een semi-automatisch geweer in zijn handen.

Waarom de politie hem zoekt en waar hij van wordt verdacht, is niet bekend. Op de foto is de man te zien met een geweer van het Italiaanse merk Franchi, kaliber 12: