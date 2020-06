Extra agenten in Dijon, stad beleeft rustige nacht

In de Franse stad Dijon is het vannacht rustig gebleven. De voorgaande nachten kwam het tot ongeregeldheden tussen Tsjetsjenen en Noord-Afrikaanse drugshandelaren. Daarbij zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt.

De aanleiding voor de ongeregeldheden is de aanval vorige week op een 16-jarige Tsjetsjeense jongen in Dijon. Die werd belaagd door drugshandelaren en raakte daarbij zwaargewond.

Op sociale media zouden Tsjetsjenen in verscheidene steden elkaar hebben opgeroepen om naar Dijon te trekken om wraak te nemen.

Burgemeester: stop met geweld

Een achterstandswijk in de Franse stad is het decor van de rellen. Wijkbewoners verdedigen zich tegen het geweld met ijzeren staven. De burgemeester van Dijon heeft de bewoners opgeroepen om daarmee te stoppen. Het geweld heeft veel schade in de wijk veroorzaakt. Zo zijn auto's in brand gestoken.

Ook gisteravond was het nog onrustig in Dijon, maar nadat vanuit Parijs ruim honderd politieagenten in de stad waren aangekomen, keerde de rust terug.