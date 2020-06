Dode bij brand in seniorenwoning Hoogwoud

Bij een brand in een seniorenwoning in Hoogwoud in Noord-Holland is vanochtend iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 07.30 uur uit.

Een thuiszorgmedewerker schakelde de hulpdiensten in nadat het brandalarm was afgegaan, meldt NH Nieuws.

De brandweer ontruimde een aantal woningen in het complex en bluste de brand. Het slachtoffer kon niet meer gered worden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.