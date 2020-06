Nu energielabel voor woning aanvragen scheelt veel geld

Huiseigenaren die voor 1 januari een energielabel aanvragen, kunnen veel geld besparen. Nu kan zo'n keurmerk nog online worden aangevraagd en dat kost gemiddeld 7,50 euro. Na 1 januari komt na de aanvraag een controleur kijken en dan kan de prijs oplopen tot bijna tweehonderd euro.

Een energielabel is verplicht als mensen hun huis willen verkopen of verhuren. Het keurmerk laat onder meer zien hoe goed het huis geïsoleerd is. De overheid wil op deze manier stimuleren dat eigenaren hun huis energiezuiniger maken door het bijvoorbeeld beter te isoleren en een zuiniger verwarmingssysteem aan te leggen.

Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig energielabel gekregen. Bij verkoop van het huis moet dat voorlopig document zijn omgezet in een definitief keurmerk. Dat kan nu dus nog eenvoudig en goedkoop online, maar moet na 1 januari met een controleur.

Invoering is onbegrijpelijk

"Het nieuwe energielabel jaagt mensen alleen op kosten en biedt geen extra perspectief voor het verduurzamen van je huis", zegt directeur Van de Velde van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Ze noemt de invoering van het nieuwe label onbegrijpelijk, ook omdat de Tweede Kamer er kritiek op heeft.

Volgens VEH hoeft een keurmerk waarbij een controleur betrokken is geweest ook niet per se beter te zijn dan een energielabel dat alleen online is aangevraagd, omdat bij de online aanvraag allerlei documenten en foto's kunnen worden bijgevoegd.

Een energielabel is tien jaar geldig. Wie van plan is om langer in z'n huidige huis te blijven wonen, hoeft nu dus geen actie te ondernemen.