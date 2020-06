16-jarig klimtalent uit Frankrijk komt om het leven door val

In de Franse Alpen is een 16-jarig klimtalent omgekomen. Luce Douady is door onbekende oorzaak gevallen tijdens een klimuitje met vrienden.

Het dodelijke ongeluk gebeurde in de omgeving van Grenoble, schrijven Franse media. Op weg naar een rotswand zou ze van een pad een ravijn in zijn gegleden. De toedracht wordt nog onderzocht.

'Buikpijn'

Douady wordt omschreven als een van de grootste talenten binnen de klimwereld. "Ik kreeg buikpijn toen ik dit nieuws hoorde", zegt de Nederlandse jeugdbondscoach Aukje van Weert. Ze heeft de jonge klimster meerdere keren in actie gezien. "Iemand die zo jong in meerdere disciplines uitblinkt, dat is bijzonder."

De Franse debuteerde vorig jaar als 15-jarige in de seniorencategorie. Bij de wereldbeker voor boulderen, wandklimmen tot 4,5 meter zonder touw, werd ze vijfde tussen de volwassenen. In de categorie 16 meter touwklimmen, lead genoemd, werd ze derde op het EK.

Bij de jeugdwereldkampioenschappen won ze goud. Dat was in de discipline waarin drie sportklimcategorieën zijn gecombineerd.

"Ze was heel enthousiast, vrolijk en had heel veel doorzettingsvermogen", zegt Van Weert. "Het was mooi om te zien dat iemand op zo'n jonge leeftijd al zo'n overtuiging had." Dat maakt het volgens de Nederlandse klimster des te treuriger wat er met Douady is gebeurd. "Iemand met zo veel toekomst voor zich. Dit maakt diepe indruk op de klimgemeenschap."