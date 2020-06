Driehonderd betogers bij demonstratie tegen racisme in Apeldoorn

In Apeldoorn is vanavond een demonstratie tegen racisme gehouden. Aan het protest deden ongeveer 300 mensen mee.

Er was plaats voor 1000 demonstranten, meldt Omroep Gelderland.

Deelnemers moesten een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden. Wie geen mondkapje bij zich had, kon er een krijgen van de organisatie.

Later deze week is in Gelderland nog een manifestatie tegen racisme gepland in Zutphen.