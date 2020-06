Veel vragen over nieuw pensioen, gelekt document geeft (beetje) meer inzage

Dit weekend volgden er vragen en kritiek. Zo vindt ouderenorganisatie ANBO dat een gemiddelde gepensioneerde niets aan het nieuwe stelsel heeft en denken anderen dat juist jongere generaties erop achteruit gaan. En hoe zit het precies met de middengroep van zo'n 35 tot 55 jaar? In 2018 rekende het Centraal Planbureau voor dat met name deze categorie er tientallen miljarden euro's bij inschiet als de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft.

Document

Het antwoord op die vragen hangt af van wat er precies met de pakweg 1500 miljard aan opgebouwd pensioengeld gebeurt. En dat is nog niet duidelijk. Er zijn nog geen berekeningen gepubliceerd waaruit blijkt wat de impact van de overgang naar het nieuwe stelsel op verschillende generaties is.

Wel is er een niet openbaar document van vijf pagina's, rechtstreeks afkomstig van de onderhandelingstafel, dat in handen is van verschillende media waaronder de NOS. Daarin staat dat berekeningen van het CPB en dertien pensioenfondsen laten zien dat het nieuwe pensioenstelsel in de meeste gevallen voordelig uitpakt. Die berekeningen zijn alleen niet openbaar. Het is dus ook niet bekend hoe die sommen tot stand zijn gekomen.

Het is ook niet duidelijk voor welke groep(en) er dan een nadeel is. Wel staat in het document dat eventuele nadelen "adequaat en kostenneutraal" worden gecompenseerd. Deelnemers krijgen inzicht in wat voor pensioen ze vóór en na de overstap kunnen verwachten. Als het nadelig uitpakt, moeten de werkgever en het pensioenfonds zeggen wat er is gedaan om de deelnemer te compenseren.