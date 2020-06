Negen jaar cel en tbs voor verkrachtingen en aanranding

Een 33-jarige Amsterdammer is in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten van twee vrouwen en het aanranden van een studente.

De straf valt daarmee hoger uit dan het vonnis dat de rechtbank de man oplegde, meldt NH Nieuws. Die veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging.

De verkrachtingen en aanranding gebeurden in 2013 en 2015. Tot drie keer toe overmeesterde de man in de vroege ochtenduren in Amsterdam-West een vrouwelijk slachtoffer met geweld. Twee van hen verkrachtte hij op buitengewoon wrede wijze. De studente heeft hij op agressieve wijze aangerand, oordeelde het gerechtshof.

Vernederd

Het hof vindt dat de man door zijn handelen de slachtoffers fysieke schade en pijn heeft toegebracht en dat hij de vrouwen totaal vernederd heeft. Ze krijgen schadevergoedingen van ruim 20.000 euro en 30.000 euro, meldt AT5.