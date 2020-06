'Productie gas uit waterstof kan miljarden euro's besparen'

Het TNO-rapport is van belang voor de discussie die nu volop gevoerd wordt over de toekomstige energie-infrastructuur in Nederland op zee en op land. De toekomst van waterstof bepaalt mede de verhouding tussen kabels en leidingen in Nederland. De overtuiging groeit, ook bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, dat waterstof een belangrijke rol moet krijgen in het toekomstige klimaatbeleid.

Dat levert niet alleen reserves op voor momenten waarop er een gebrek aan zon en wind is, maar er kan ook nieuw gas worden geproduceerd om fabrieken en huizen te verwarmen. Ook op land zou het fijnmazige gasnetwerk een rol kunnen blijven spelen, wat financieel aantrekkelijker is dan alle historische binnensteden van dikke nieuwe elektriciteitskabels te voorzien. De gasproducerende bedrijven zien een kans om het uitgebreide leidingnetwerk op land en op zee te gebruiken voor transport van waterstof.

Nederland is niet het enige land dat wil inzetten op waterstof. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat deed vandaag een oproep tot meer aandacht voor waterstof bij de Europese Unie, samen met Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. Duitsland besloot deze maand negen miljard euro te steken in de ontwikkeling van waterstofproductie.