Podcast De Dag: Grenzen open, maar 'open Europa' ver weg

Reizen binnen Europa kan weer. De meeste EU-lidstaten hebben hun grenzen geopend, nadat die half maart waren gesloten. Ook is het reisadvies voor veel landen versoepeld. Zo sluiten we een periode af die tot veel gedoe, ongemak, bizarre situaties en ook serieuze problemen leidde - vooral voor mensen die in grensregio's wonen en werken. Opvallend was het gebrek aan samenwerking tussen landen en op verschillende plekken heeft dat kwaad bloed gezet. Is een open Europa nog wel mogelijk?

In podcast De Dag vertelt burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst over de verslechterde relatie tussen Nederland en België. De Belgen overlegden niets en stelden grensregio's voor voldongen feiten die grote gevolgen hadden. Ook was de grensbewaking volgens hem willekeurig en onaangenaam.

NOS-Europacorrespondent Sander van Hoorn vertelt over de schok in Brussel toen landen in maart één voor één hun grenzen sloten en over de angst dat de mentaliteit van 'ieder land voor zich' ook doorzet nu de grenzen weer open zijn.