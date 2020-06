Man die tegendemonstrant wegdroeg: 'We hebben een moord voorkomen'

Patrick Hutchinson kreeg veel lof nadat hij een tegendemonstrant bij een Black Lives Matter-demonstratie had weggedragen. De foto van dat moment in Londen ging gisteren viral. "We hebben een moord voorkomen", reageert hij, "het was anders niet goed afgelopen."

Afgelopen weekend waren er wereldwijd opnieuw op veel plaatsen demonstraties van de Black Lives Matter-beweging. In Londen kwamen ook grote groepen mensen bijeen. Op de meeste plaatsen verliepen de demonstraties vreedzaam. Dat gold in eerste instantie ook voor het protest waarbij Hutchinson aanwezig was. "De sfeer was goed, auto's toeterden en mensen vierden feest", zegt Reuters-fotograaf Dylan Martinez. Die positieve sfeer sloeg volgens hem om toen er tegendemonstranten verschenen en er opstootjes ontstonden.

Hutchinson, die personal trainer is, zegt dat hij er wat ver van af stond. "Mijn vrienden waren dichterbij. Ze zagen dat er een woordenwisseling was tussen extreemrechts, hooligans - of hoe je ze ook wil noemen - en een aantal Black Lives Matter-demonstranten. De hooligans werden uiteengedreven, maar er bleef iemand achter."

Hutchinson zegt dat George Floyd nog had geleefd als de agenten die daar omheen stonden hadden ingegrepen: