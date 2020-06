Meer dan 200 meldingen over misbruik coronasteun door bedrijven

De overheid heeft in twee maanden tijd 145 meldingen gekregen van fraude met overheidssteun via de regelingen die tijdens de coronacrisis zijn ingesteld. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na berichtgeving in het AD.

Ook zijn veertig gevallen gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU), het meldpunt voor banken en accountants, en 21 bij het UWV.

Het betreft fraude met de TOGS-, NOW- en Tozo-regeling, waarop ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt een beroep kunnen doen. Over tientallen werkgevers zijn meldingen binnengekomen.

De cijfers van het ministerie gaan over gevallen tot 5 juni. Veel meldingen werden gedaan bij Meld Misdaad Anoniem. Vermoedens van fraude kunnen ook worden gemeld via een formulier op de website van het ministerie.

Sinds de openstelling begin april ontvangen 123.000 werkgevers steun om de salarissen te kunnen doorbetalen.

Geld in eigen zak

Het aantal meldingen van NOW-fraude neemt de laatste weken toe. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die steun hebben gekregen terwijl ze al voor de coronacrisis geen salarissen uitbetaalden. Ook zijn er gevallen bekend waarin personeel ondanks de steun geen salaris kreeg uitbetaald.

Het UWV maakt melding van werkgevers die in de boeken met hun omzet schuiven tot na de steunperiode en daardoor het voorschot in eigen zak houden.

In de meeste gevallen gaat het om enkele duizenden euro's. Het totale bedrag dat ermee gemoeid is, is nog niet bekend. Een onterechte uitkering van 600.000 euro kon op het laatste moment worden voorkomen.