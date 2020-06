'Politie zou meer kunnen leren van arrestaties zoals die van Tomy Holten'

Tomy Holten werd volgens justitie opgepakt omdat hij herhaaldelijk mensen had lastiggevallen in een winkel. Kort na zijn aanhouding overleed hij. Voor de zaak was weinig aandacht, totdat in Amerika George Floyd om het leven kwam bij een arrestatie. Overal ter wereld zijn sindsdien demonstraties. Mensen vragen aandacht voor discriminatie van zwarte mensen.

Er zijn ook beelden van de aanhouding van Holten. Op een video is te zien dat een agent zijn schoen op het gezicht van Holten drukt.