Protesten tegen racisme in onder meer Leiden en Almere

In onder meer Leiden, Almere en Deventer wordt vandaag gedemonstreerd tegen racisme. In Leiden waren volgens de politie ongeveer 2500 mensen. Er was voldoende ruimte en het protesten verliep rustig. Ook in Almere worden duizenden demonstranten verwacht.

De Black Lives Matter-demonstratie in Leiden zou aanvankelijk in de binnenstad op de Lammermarkt zijn. Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen verplaatste burgemeester Lenferink het protest naar sportpark De Vliet. Daar was genoeg plek, zegt de organisator tegen Omroep West. "'We hebben op drie voetbalvelden allemaal stippen op de grond gezet om de anderhalve meter in acht te nemen. Ruim drieduizend stippen."

De politie heeft een man aangesproken die zich had verkleed als Zwarte Piet, waarna hij vrijwillig vertrok.