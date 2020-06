'Ontroostbare' Hagenaars branden kaarsjes en leggen bloemen voor dode zwanen

In de opvang leek het na een tijdje goed met ze te gaan. Dinsdag werden de zwanen daarom weer vrijgelaten. Maar een paar dagen later werden twee van de drie jonge zwanen dood gevonden. "Vader en moeder gingen enorm tekeer, omdat ze hun jonkies kwijt waren", zegt een buurtbewoonster. Het derde jong werd levend gevonden, maar overleed later in de vogelopvang.

Daarna waren de volwassen zwanen spoorloos. Anthon werd even later dood gevonden. De moederzwaan werd levend naar de opvang gebracht, maar ging daar vervolgens ook dood.

Buurtbewoners zijn verdrietig en willen weten wat er is gebeurd. "Mensen houden echt van zo'n dier, 22 jaar lang. Mensen zijn kapot ervan. Heel dat gezin dood, weg."