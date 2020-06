Venezuela eist vrijlating zakenman die deal met Iran zou hebben gesloten

Venezuela vraagt om de onmiddellijke vrijlating van een zakenman die nauwe banden onderhoudt met de regering. De man werd vrijdag op de Kaapverdische Eilanden gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten. Alex Saab wordt verdacht van het sluiten van deals voor de Venezolaanse president Maduro.

Hij zou met zijn privévliegtuig onderweg zijn geweest naar Iran en in Kaapverdië zijn geland om bij te tanken. Het is niet duidelijk hoe de Amerikanen wisten dat hij daar was. Via vluchtgegevens is achterhaald dat het toestel vrijdag was vertrokken uit de hoofdstad Caracas. In Kaapverdië stond een Amerikaans privévliegtuig klaar voor een gecharterde vlucht naar het privévliegveld Opa Locka in Miami. Het is onduidelijk of hij nog op de Kaapverdische eilanden is of dat hij naar Miama is gebracht.

Saab wordt ervan verdacht dat hij Maduro heeft geholpen een deal te sluiten met Iran. Dat land zou Venezuela olie, arbeidskrachten en goederen hebben geleverd in ruil voor 9000 kilo goud - met een waarde 500 miljoen dollar. Volgens zijn advocaat heeft Saab met die deal niets te maken en houdt hij zich als zakenman bezig met voedingsmiddelen.

'Humanitaire missie'

Saab zou eerder via Turkije al al goud naar Iran hebben verscheept, waarmee de sancties tegen dat land werden geschonden.

Volgens de regering in Caracas reisde Saab, die de Colombiaanse nationaliteit heeft, op een Venezolaans paspoort en was hij op een "humanitaire missie" om voedsel en medicijnen te kopen. Interpol heeft pas een dag na de arrestatie een internationaal aanhoudingsverzoek gedaan, staat in een regeringsverklaring. Daarmee zijn volgens de regering internationale regels overtreden en is de diplomatieke onschendbaarheid die Saab had als onderhandelaar namens de regering geschonden.

Corruptie

De arrestatie is een klap in het gezicht van de regering-Maduro. Volgens de VS beschikt Saab over geheime informatie over de manier waarop de president, zijn familie en zijn belangrijkste adviseurs miljoenen hebben weggesluisd via overheidscontracten, terwijl de bevolking van het olierijke land honger lijdt.

In juli vorig jaar werd hij door de VS aangeklaagd voor witwassen, het omkopen van Venezolaanse ambtenaren en het wegsluizen van meer dan 350 miljoen dollar naar overzeese bankrekeningen. Dat zou onderdeel uitmaken van een voedselprogramma voor mensen die honger lijden in Venezuela.

Saab zei na beschuldigingen van corruptie in 2017 in een interview dat hij een open boek is en een schoon geweten heeft. Hij ontkende toen dat hij betrokken was bij corrupte contracten met Venezuela.

Amerika beschuldigt Saab al langer van corruptie voor president Maduro ten koste van de bevolking van Venezuela.