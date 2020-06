19 doden, 172 gewonden na explosie op Chinese snelweg

Het dodental van het ongeluk met een tankwagen in China is opgelopen tot 19. Meer dan 170 gewonden zijn in het ziekenhuis behandeld, melden Chinese staatsmedia.

Een tankwagen met vloeibaar gas ontplofte gistermiddag op de afslag van een snelweg ten zuiden van Sjanghai. Een tweede explosie volgde toen de truck tegen een gebouw terechtkwam.

Woongebouwen en werkplaatsen stortten in of raakten zwaar beschadigd.

Er komt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Een regeringscommissie heeft de politie opgeroepen beter te controleren of vrachtwagens met olie, gas of gevaarlijke chemicaliën voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

Dit zijn beelden van gisteren, kort na het ongeluk: