Midden in een crisis aan je loopbaan beginnen, hoe doe je dat?

In de zomer van 2009 was de nu 36-jarige Arshia Bhageloe klaar met haar studie biomedische wetenschappen aan de UvA. "Ik weet nog dat het in het nieuws heel veel over de crisis ging, over of de banken wel overeind zouden blijven. Ik hield me er niet zo mee bezig, maar het had wel invloed op mijn baanopties."

"Normaliter ga je na mijn studie promoveren, onderzoek doen. Maar op die vacatures reageerden opeens gigantisch veel studenten uit de hele wereld, tien keer zoveel als voor de crisis. En dan is het lastig om er doorheen te komen."

'Lang geduurd voor ik er rust mee had'

Zeven maanden lang probeerde Bhageloe iets te vinden dat aansloot op haar studie. Maar toen dat niet lukte, is ze aan de slag gegaan bij de verkoopafdeling van een multinational. "Dat was niet wat ik voor ogen had. Het heeft heel lang geduurd voor ik er rust mee had dat ik niet in het veld werkte waarvoor ik was opgeleid."

Na een tijd bij de multinational kon ze terecht bij een groot consultancybedrijf. "Ik bedacht me, als ik hier echt carrière wil maken, dan moet ik een andere mindset hebben. Serieus aan de slag gaan en loslaten. Je kiest een studie op basis van je passie, je wil verandering brengen. En je wil niet niks gehad hebben aan je opleiding. Maar dat was ook niet zo, je hebt op een bepaalde manier leren denken en dat is de kennis die je meeneemt."

"Ik ben vrij analytisch en die vaardigheden uit mijn studie gebruik ik ook in het werk dat ik doe", zegt Bhageloe. Inmiddels is ze programma-manager bij een ingenieursbedrijf. "Ik denk dat ik nu meer verdien dan wanneer ik in het biomedische veld was gebleven. Maar als je het me toen had gevraagd, had ik me helemaal niet kunnen voorstellen ander werk te doen en daar ook blij mee te zijn."

Tip: 'doe mee aan discussies over je vakgebied'

Haar tips voor mensen die midden in de coronacrisis de arbeidsmarkt op komen: "Wees creatief in hoe je zoekt, netwerk veel. Neem deel aan discussies in jouw vakgebied, bijvoorbeeld via LinkedIn. Houd je cv kort en krachtig en laat het nakijken door een professional."

"En denk niet dat je meteen de ideale startersbaan gaat vinden. Maar bedenk welke andere functies er zijn die je op weg kunnen brengen. Kijk bijvoorbeeld of bedrijven traineeships aanbieden. En wellicht kun je je eigen bedrijf beginnen. Veel bekende start-ups zijn bijvoorbeeld gelanceerd in de kredietcrisis. Zoals Airbnb in 2008, WhatsApp en Uber in 2009 en Instagram in 2010."