Wekdienst 14/6: anti-racismeprotest Alkmaar en Almere • Terug naar het EK 2000

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er zijn opnieuw anti-racismeprotesten gepland, dit keer in Almere en Alkmaar. De protesten zijn een reactie op de dood van de Amerikaan George Floyd.

De Franse president Macron spreekt vanavond de bevolking toe. Zijn toespraak zal gaan over de versoepeling van het coronabeleid en politieke onrust over politiegeweld. Politici en ondernemers in Frankrijk willen dat de regering de lockdown sneller beëindigt.

Zonder het coronavirus zou Oranje dit weekend aan het EK 2020 zijn begonnen. Daarom blikt de NOS vanaf 15.00 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app terug op de laatste EK-duels op Nederlandse bodem: het EK 2000. Alles komt voorbij; van hoe het Oranjefeest stroef begon, vervolgens explodeerde, maar eindigde in een penaltytrauma.

Wat heb je vannacht gemist?

De politiechef Atlanta heeft ontslag genomen nadat een zwarte man in de Amerikaanse stad was doodgeschoten door politieagenten. Gisteren demonstreerden zo'n 150 activisten bij het fastfoodrestaurant waar de 27-jarige man, Rayshard Brooks, omkwam. In de loop van de avond werd het restaurant in brand gestoken. Het brandde volledig af.

Rayshard Brooks zou vrijdagavond in zijn auto hebben liggen slapen bij het restaurant. Nadat volgens de politie was gebleken dat hij niet nuchter was, probeerden agenten hem te arresteren. Brooks verzette zich daartegen. Volgens de recherche, die de zaak onderzoekt, lijkt het erop dat hij daarbij een stroomstootwapen van een agent afpakte. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe Brooks wegrent en daarbij de taser op de agenten richt. Direct daarna opent een agent het vuur.