Twee doden door auto-ongeluk Koudum

In het Friese Koudum zijn afgelopen nacht twee mannen overleden nadat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste.

De politie trof een bijrijder zwaargewond in aan de auto, hij overleed kort daarna. De bestuurder was niet aanwezig op de plek van het ongeluk. De politie trof hem later dood aan in een loods van een boerderij.

Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Over de identiteit van de slachtoffers zijn nog geen mededelingen gedaan. De politie sluit uit dat er meer mensen bij betrokken waren.