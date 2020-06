Pieter van Os wint Brusseprijs voor het beste journalistieke boek

De andere genomineerden waren Huib Modderkolk met Het is oorlog, maar niemand die het ziet, over de ict-technologie die geheime diensten inzetten en Jeroen Smit met Het grote gevecht over de vergeefse poging van een topman om multinationals te overtuigen duurzamer te worden. Ook Brenda Stoter Boscole met Het vergeten volk over de vervolging van de Jezidi's door IS, en Ivo van Woerden met De vreemdeling in de tuin over de menselijke geschiedenis van migratie behoorden tot de kanshebbers.

De jaarlijkse Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De prijs wordt sinds 2006 uitgereikt, aanvankelijk eens per twee jaar en sinds 2010 jaarlijks.

Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.