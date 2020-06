Amerikaanse politie schiet zwarte man dood in Atlanta na worsteling

De politie in Atlanta heeft een zwarte man doodgeschoten na een worsteling. De 27-jarige man, Rayshard Brooks, zou vrijdagavond lokale tijd aan het slapen zijn geweest in zijn auto bij de drive-through van een Wendy's-fastfoodrestaurant. Op sociale media circuleren video's van zijn dood.

De agenten zouden op de man zijn afgekomen na een klacht, schrijft het Georgia Bureau of Investigation, de recherche van de staat Georgia, in een persbericht. Nadat volgens de politie was gebleken dat Brooks niet nuchter was, probeerden de agenten hem te arresteren.

Brooks verzette zich tegen zijn arrestatie, is op de video's te zien. Volgens de recherche lijkt het erop dat hij een stroomstootwapen van een agent afpakte. Vervolgens rende hij weg, het beeld uit. Vervolgens zou hij volgens de recherche de taser op de agenten hebben gericht. Dat laatste zou te zien zijn op camerabeelden van Wendy's. Op dat moment zou hij zijn doodgeschoten.

De videobeelden van de Wendy's, die nog niet zijn vrijgegeven, worden nog nader onderzocht en digitaal verbeterd, benadrukte een woordvoerder. De beelden worden nog vandaag aan media verspreid, was de toezegging.

De recherche zei in een persconferentie de emotie rond de zaak te begrijpen, zeker gezien de dood van George Floyd en alle demonstraties in de Verenigde Staten tegen politiegeweld. Toch vraagt de politie met klem te wachten op verdere informatie voordat mensen conclusies trekken.

Voor de Wendy's waar Brooks overleed, wordt gedemonstreerd. Volgens Gerald Griggs, een advocaat en lid van burgerrechtenbeweging NAACP, die aanwezig is bij het fastfoodrestaurant, zijn er zo'n 150 mensen aanwezig.