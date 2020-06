Acht ton contant gevonden in Amsterdams witwasonderzoek

In twee woningen in Amsterdam heeft de politie meer dan 800.000 euro contant geld gevonden. Dat gebeurde dinsdagochtend, toen de woningen doorzocht werden vanwege een witwasonderzoek.

In een woning op de Krooswijkhof in Amsterdam-Zuid lag ruim drie ton. Even verderop in de Turnerstraat werd meer dan een half miljoen euro gevonden. De politie heeft twee Amsterdammers aangehouden, een man van 48 en een vrouw van 70.

Het geld is in beslag genomen en de verdachten zitten voorlopig vast op verdenking van witwassen.