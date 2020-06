Wekdienst 13/6: Nieuwe anti-racismeprotesten • Partijcongressen VVD, GL en CU

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er zijn opnieuw antiracismeprotesten: in Den Bosch, Breda, Leeuwarden en Amsterdam. Het protest in de hoofdstad is in Amsterdam-Zuidoost. Daar laten leden van vijftien kerken hun stem horen over de onrust die is ontstaan na de dood van George Floyd. Ze zijn bang dat er een te grote verdeeldheid ontstaat tussen wit en zwart, burger en overheid.

VVD, GroenLinks en ChristenUnie houden hun partijcongres. Normaal gesproken zijn die in goed gevulde zalen, nu komen de leden van de partijen online bij elkaar. GroenLinks heeft een livestream vanuit De Melkweg in Amsterdam, de VVD vanuit Ahoy in Rotterdam en de ChristenUnie vanuit Hilversum. Lees hier een voorbeschouwing op die congressen.

En het is dit weekend erop of eronder voor HEMA. Eigenaar Marcel Boekhoorn moet voor maandag een compromis zien te sluiten met de schuldeisers van het warenhuisconcern. Als dat niet lukt, krijgen zij de keten met ruim 750 winkels in handen. Lees ook dit stuk over deze onderhandelingen die het kookpunt naderen.

Wat heb je vannacht gemist?

Een rechter in de Amerikaanse stad Seattle heeft de politie daar tijdelijk verboden traangas, pepperspray en flitsgranaten in te zetten tegen vreedzame betogers. Volgens de rechter was het gebruik daarvan buitenproportioneel. De afgelopen dagen werd er in de stad gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld, naar aanleiding van de dood van George Floyd. De politie zette daarbij traangas in om de betogers uiteen te drijven.

De rechter redeneert dat de politie mag ingrijpen als een betoging uitloopt op plunderingen, maar vreedzaam protest niet mag verstoren. Volgens hem is het recht op vrije meningsuiting in gevaar als mensen thuisblijven omdat ze bang zijn voor politiegeweld.