Hello Kitty-tycoon (92) met pensioen

De Japanse zakenman Shintaro Tsuji, de man achter Hello Kitty, gaat op 92-jarige leeftijd met pensioen. Zijn 31-jarige kleinzoon neemt de dagelijkse leiding van het bedrijf over.

Tsuji richtte het bedrijf Sanrio in 1960 op. Hij merkte al snel dat de gebruiksvoorwerpen die hij produceerde beter verkochten als er een vrolijk figuurtje op stond. Aanvankelijk gebruikte hij daar Snoopy-afbeeldingen voor, maar in 1974 bedacht ontwerper Yuko Shimizu het schattige witte katje voor Sanrio.

"We keken naar welke dieren het meest populair waren. Wereldwijd waren dat honden, maar omdat sommige religies daar moeite mee hebben, kozen we voor de nummer twee, een kat", legde Tsuji zijn keuze uit.

Kawaii

Hello Kitty verscheen eerst op een klein beursje, maar werd al snel ook op potloden, schriften, kleding en knuffels gebruikt. Ook kwamen er tv-series en films over de kat en zelfs een pretpark. Hello Kitty werd zo de meest beroemde exponent van de liefelijke Japanse kawaii-cultuur.

De nieuwe directeur komt op een moment dat het bedrijf er slecht voorstaat: Sanrio's omzet liep al zes jaar achteruit, en door de coronacrisis liep de winst afgelopen jaar met 95 procent terug. Tsuji junior is daarom van plan grote hervormingen door te voeren.