Pandemie verergert Chileense onvrede: 'We protesteren uit pure wanhoop'

Volgens de mensen in de armere wijken van Santiago is er weinig steun van de overheid en lijden steeds meer mensen honger. Terwijl het virus juist in die armste wijken het hardst toeslaat, gingen op tal van plaatsen in het land de afgelopen weken mensen weer de straat op.

"We zijn niet voor niets gaan protesteren", vertelt Sandra Cadiz aan de Nederlandse journalist Boris van der Spek. Die is op verzoek van de NOS met een cameraploeg op bezoek in de wijk. "Het was pure wanhoop, omdat er bij veel mensen niets meer te eten was." Haar man raakte acht maanden geleden, nog voor de pandemie, zijn baan in de fabriek kwijt. De komst van het coronavirus verergerde de toch al precaire situatie van haar gezin.

Sandra zamelde donaties in en ronselde vrijwilligers. Sinds een paar weken runt ze een gaarkeuken. "We zijn open van maandag tot en met vrijdag, en elke dag delen we ongeveer 200 maaltijden uit", zegt ze. "Maar in het weekeinde moeten mijn mensen toch ook eten?"

Bekijk hier de reportage uit de wijk: