Ouwehands' ijsbeertje Yura sterft onverwacht

Een ijsbeertje van de tweeling die vorig jaar in Ouwehands Dierenpark in Rhenen werd geboren, is gisteren gestorven. Dat kwam door "een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden", schrijft de dierentuin op zijn website. Wat die omstandigheden waren, is onduidelijk. De toedracht van de dood van ijsbeertje Yura wordt nog onderzocht.

Yuka en Yura kwamen in november vorig jaar ter wereld. In maart mochten ze voor het eerst samen met hun moeder naar buiten. Er waren geen aanwijzingen dat er iets mis was met Yura.

"De afgelopen weken is genoten van de kleine tweeling die volop aan het ravotten was met elkaar of met hun moeder", schrijft Ouwehands. "De tweeling groeide goed en was erg actief." Het hoofd dierverzorging noemt het verlies "hartverscheurend".

Ouwehands verspreidde kort na de geboorte van de tweeling deze video: