Akkoord over nieuw pensioenstelsel, meeste pensioenen volgend jaar niet omlaag

Het kabinet, de werkgevers en vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Dat werd zojuist bekend na een extra ingelast overleg op het Ministerie van Sociale Zaken.

De afgelopen tijd is uitvoerig gesproken over de details van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Gisternacht duurden de onderhandelingen tot diep in de nacht. Het ministerie van Sociale Zaken noemde het gesprek toen "constructief".

Nu de pensioendeal rond is, worden de meeste pensioenen volgend jaar niet verlaagd. Bronnen in Den Haag meldden deze week dat minister Koolmees bereid is om de huidige regels iets te versoepelen, omdat er vanwege de coronacrisis sprake is van 'uitzonderlijke economische omstandigheden'. Pensioenfondsen die het slecht doen, en een dekkingsgraad lager dan 90 procent hebben, moeten wél hun pensioenen korten.