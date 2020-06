'Britse waakhond onderzoekt overname gifjesplatform door Facebook'

De Britse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar de overname van gifjesplatform Giphy door Facebook, meldt CNN. Met de overname was vorige maand naar verluidt 400 miljoen dollar gemoeid.

De waakhond van het Verenigd Koninkrijk gaat onderzoeken of de overname de concurrentieverhoudingen op de Britse markt schaadt.

Eerder deze week kondigde ook de Australische toezichthouder een onderzoek aan. "Als blijkt dat we er problemen mee hebben, stappen we uiteraard naar de rechter", zei voorzitter Rod Sims. Het is onduidelijk of ook de Amerikaanse mededingingsautoriteit naar de overname gaat kijken.

Direct na de overname beloofde Facebook dat de gifjes van Giphy ook voor andere sociale media dan Facebook en Instagram beschikbaar blijven.

Integratie met Instagram

Gifjes zijn korte, zich herhalende filmpjes met scènes uit bijvoorbeeld films en tv-series. De filmpjes worden op sociale media gebruikt als grap en om emoties mee uit te drukken.

Het gifjesprogramma wordt geïntegreerd met Instagram, dat ook van Facebook is. In reactie op het besluit van de Britse toezichthouder zou Facebook de integratie voorlopig hebben stopgezet.

"Giphy biedt gebruikers van Instagram meer mogelijkheden door ze meer functies en tools te geven", zegt Facebook in een verklaring. "We zijn bereid de toezichthouder te laten zien dat deze overname goed is voor consumenten, ontwikkelaars en ontwerpers."