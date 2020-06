Horeca draait verlies: 'Je restaurant of terras open is nu een dure hobby'

Het rekenmodel om winst te maken in de horeca, gaat uit van het aantal mensen per vierkante meter. Of je nu een restaurant, terras of een feestcafé bent: met 3 man per 10 vierkante meter is dit niet rendabel, weet Hell. "Er is onderzocht: 85 procent van de horeca kan in theorie niet rendabel worden in een anderhalvemetersamenleving. Laat staan in de praktijk bij slecht weer."

Volgens de horecaman zijn de coronamaatregelen "een politieke oplossing". "In de supermarkt is nu nog het enige verschil dat je karretje wordt aangegeven. In mijn restaurants kun je met 30 man tikkertje spelen en elkaar nog niet tegenkomen. Ik snap dat gasten moeten reserveren en dat we moeten vragen: 'Heeft u klachten?' Maar in geen enkele van mijn twaalf zaken is er iemand geweest die hierop 'ja' antwoordde en weer naar huis ging."

Niet aan het infuus

Aan het overheidsinfuus wil Koninklijke Horeca Nederland (KHN) niet. Directeur Beljaarts: "De steunmaatregelen richten zich nu op de loonkosten en vaste lasten. Maar dat is by far niet genoeg. Ondernemers teren in. We willen perspectief en versoepelingen, niet aan het infuus."

KHN benadrukt dat een deel van de horeca, waaronder feestcafés en discotheken, sowieso niet geopend is. En dat veel restaurants en cafés niet over een terras beschikken en zijn aangewezen op binnen. "Behalve dat er te weinig ruimte is om winst te maken, is het ook niet gezellig. Het haalt de sfeer compleet weg. De sjeu is er nu wel af."