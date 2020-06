Beelden getoond van uitwisseling wapens en aanhouding in terrorismeproces

In de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam zijn beelden getoond van de zes terreurverdachten die in september 2018 werden opgepakt in Arnhem en Weert. Te zien is dat de mannen in een vakantiehuisje zitten: dat is het huisje op het vakantiepark in Weert, waar uiteindelijk vier van de verdachten zijn opgepakt.

De mannen in de video zitten rond twee tafels met daarop handwapens en geweren, en overleggen met elkaar. Daarbij pakken ze geregeld pistolen en automatische wapens op en richten ze ermee. Te horen is dat herhaaldelijk trekkers worden overgehaald. Ook is te zien dat één van de verdachten een vest met snoeren wordt omgehangen. Aan het einde is te zien dat de mannen wapens in hun broek en tas stoppen.

Hier zie je het: