Gemeente Weert mag verwijderde e-mails ex-burgemeester Heijmans inzien

De gemeente Weert mag ruim 9000 e-mails inzien van oud-burgemeester Jos Heijmans. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat Heijmans tegen de gemeente had aangespannen, meldt regionale omroep L1.

Heijmans (D66) en de gemeente Weert leven al enige tijd in onmin. Dagblad De Limburger onthulde in januari dat Heijmans 23.000 euro subsidie had gegeven aan een jongerenstichting waar hij zelf voorzitter van was. Uit een integriteitsonderzoek bleek dat Heijmans geen mandaat had voor de subsidieverstrekking en dat ook in andere gevallen de toekenning van subsidie rommelig was verlopen. Vorige week zegde de gemeenteraad van Weert het vertrouwen op in de burgemeester.

9133 e-mails

Afgelopen maandag werd duidelijk dat Heijmans tussen 15 en 19 januari 9133 e-mails heeft gewist. De mails zijn bewaard gebleven, omdat wethouders van Weert op 31 januari beslag legden op de mailbox van Heijmans. Het duurt zestig dagen voordat verwijderde e-mails definitief verdwenen zijn. Heijmans beweert zelf dat hij zijn mailbox vaak opschoont en dat hij geen informatie wil achterhouden.

Hij daagde de gemeente voor de rechter, om te voorkomen dat communicatie uit zijn zakelijke werkomgeving, zoals e-mailverkeer, zou worden bekeken. Volgens Heijmans is dat onrechtmatig, omdat zo zijn privacy zou worden aangetast. Hij vreest dat de gegevens in verkeerde handen vallen en dat zijn veiligheid en die van zijn gezin in gevaar wordt gebracht.

De eis van Heijmans is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de rechter moet Heijmans naar de bestuursrechter stappen als hij vindt dat zijn privacy geschonden wordt. Een civiele rechter oordeelt niet over het handelen van gemeentelijke organen. Ook zijn er volgens de rechter geen concrete aanwijzingen die erop wijzen dat de veiligheid van Heijmans in het geding is, aangezien de gegevens door de gemeente worden bewaard.

De gemeente Weert laat in een eerste reactie aan L1 weten blij te zijn met de uitspraak.