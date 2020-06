Geadopteerde vrouw wint zaak om biologische Zuid-Koreaanse vader te ontmoeten

Nu Bos de rechtszaak gewonnen heeft, mag ze haar vader bezoeken. Waarschijnlijk komende maandag al. "Tot nu toe heb ik zijn stem nooit gehoord. Ik kreeg alleen tegengas van zijn dochters en familie. Maar ik heb nooit met hem kunnen praten om te horen wat hij hiervan vindt en of hij überhaupt weet van mijn bestaan, van deze rechtszaak of wie mijn moeder is. Daarover wil ik volgende week met hem praten."

De rechtszaak stond volop in de belangstelling van zowel Koreaanse als buitenlandse media, omdat het een precedent kan scheppen voor andere geadopteerden die ook erkend willen worden door hun biologische ouders.

In de jaren tachtig werden in Zuid-Korea tienduizenden baby's ter adoptie aangeboden aan buitenlandse gezinnen. Het ging vaak om buitenechtelijke kinderen, die de moeders onder grote druk van de familie en gemeenschap moesten afstaan. Veel van deze kinderen komen nu terug naar hun geboorteland om antwoorden te vinden over hun afkomst.

Taboe

"In Zuid-Korea hebben biologische ouders recht op privacy. Het gevoel onder geadopteerden is dat ze geen rechten hebben", vertelt Koenja Van Dijk van de vereniging voor Koreaans geadopteerden in Nederland (Arierang). "Deze uitspraak geeft meer duidelijkheid over hoe het recht in Korea aankijkt tegen afstammingsvragen. Het is een hoopvolle stap in de juiste richting, maar de toekomst moet uitwijzen of dat echt zo is."

Van Dijk ziet wel dat er steeds meer aandacht is voor de belangen van geadopteerde kinderen uit Zuid-Korea, zowel op politiek als maatschappelijk niveau. "Maar de zoektocht kan een enorme strijd opleveren" ziet ze. Dat heeft volgens haar alles te maken met het taboe dat er in het conservatieve land rust op buitenechtelijke zwangerschappen. Families willen er niet over praten.

Kara Bos beaamt dat: "Ik hoop alsnog mijn moeder te vinden, maar ik hoop ook dat ze gevonden wil worden. De schaamte die zo aanwezig is in de gemeenschap, maakt het alleen maar moeilijker voor mensen zoals ik. Heel vaak hebben de moeders hier geen rechten gehad. Die moesten door armoede en schande hun kind afstaan. Ik hoop haar vrede te kunnen geven."