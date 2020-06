27-jarige man uit Oosterhout opgepakt met 124.000 euro cash in auto

Een 27-jarige automobilist uit Oosterhout is woensdag gearresteerd bij een controle op de A4 bij Delft. Hij had 124.000 euro aan contanten in een verborgen ruimte in zijn auto.

De man kwam voor in de politiesystemen en werd daarom naar de kant gehaald. De politie doorzocht vervolgens de auto en vond het geld. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte vond de politie nog eens 4000 euro.

De politie deed op drie snelwegen controles naar witwassen. In de auto van een 20-jarige Rotterdammer troffen agenten 90.000 euro cash aan. In totaal is tijdens de controle bijna 240.000 euro in beslag genomen, meldt Omroep Brabant.