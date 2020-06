Man aangehouden na vastklemmen boa op spoor bij Schiphol

Op het station van Schiphol is gisteravond een 36-jarige man aangehouden, nadat hij op het spoor boven op een boa lag en hem daar vasthield. Marechaussees gebruikten pepperspray om de boa te bevrijden. De man die hem belaagde wordt verdacht van mishandeling.

Rond 00.25 uur kreeg de marechaussee een melding dat er spanningen waren tussen een boa en een groep van vier mannen op het Jan Dellaertplein, voor de hoofdingang van de luchthaven. De mannen zouden onvoldoende afstand tot elkaar hebben gehouden en de boa wilde hen daarom een boete geven voor het negeren van de coronamaatregelen.

"Maar dat liep niet lekker", zegt een woordvoerder van de marechaussee. De marechaussee werd ingeschakeld om de ruzie over de coronaboete te sussen. Zonder succes, want een van de mannen sloeg de boa meerdere keren en rende daarna de luchthaven binnen, naar het station.

Worsteling op perron

Er ontstond een achtervolging, waarbij de boa op het perron met de man in gevecht raakte. De twee belandden op het spoor, waarbij de boa door de man werd vastgehouden. De marechaussee riep vanwege de situatie het treinverkeer richting Schiphol meteen op stapvoets te rijden. De gehele situatie, van het inschakelen van de marechaussee tot de aanhouding, duurde zo'n tien minuten.

Wat de groep mannen op Schiphol deed, is onduidelijk. De marechaussee laat weten dat er tegelijk op het plein een andere groep van acht mannen is beboet door een boa, eveneens omdat ze te weinig afstand tot elkaar hielden. Het uitdelen van die boete verliep probleemloos. De marechaussee benadrukt dat er niet alleen onderzoek wordt gedaan naar de mishandeling, maar ook onderzoek naar de oorzaak van het incident.

Geen wapenstok

Geweld tegen boa's staat de afgelopen tijd hoog op de agenda, onder meer vanwege de mishandeling van boa's door een groep jongeren in IJmuiden. De boa's zetten na dat incident hun roep kracht bij om extra verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray. Vorige week liet minister Grapperhaus van Veiligheid weten op korte termijn te willen beginnen met proeven, waarbij boa's een korte wapenstok krijgen.

Voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA-ACP betreurt het incident op Schiphol. Hij heeft de betrokken boa, die is aangesloten bij zijn vakbond, inmiddels gesproken. "Hij is geschrokken. Gelukkig vallen de beschadigingen mee", zegt hij.

In sommige door het ministerie vooraf aangewezen risicogebieden, zoals Schiphol, is het boa's al wel toegestaan een wapenstok te dragen. Maar de aangevallen boa had die stok alleen niet. "Omdat hij door de coronacrisis niet zijn bijscholing kon afmaken", zegt Gerrits. "Dat is opmerkelijk, want overal worden in deze tijd uitzonderingen voor gemaakt." De boa denkt dat het voorval anders was verlopen als hij wel een wapenstok had gehad, zegt de voorzitter.

Boven alles onderstreept het incident volgens Gerrits de noodzaak van extra verdedigingsmiddelen. "Je ziet dat in de coronatijd de lontjes van mensen steeds korter worden. Dit soort incidenten zullen we blijven zien tot de verruiming een feit is. Met een wapenstok en een bodycam zal het gedrag van mensen veel meer worden beïnvloed."