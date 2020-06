Stakingen bij Tata Steel hervat, personeel verzendhallen legt werk neer

De staking bij Tata Steel in IJmuiden is vanochtend om 06.00 uur hervat. Ditmaal heeft het personeel van de verzendhallen het werk neergelegd. Ook de medewerkers in het magazijn staken mee.

Daardoor worden containers voor zeevervoer en treinen niet geladen met erts. Ook de bevoorrading van de havens is stilgelegd, schrijft NH Nieuws.

De stakingen bij de staalfabriek begonnen woensdag toen het personeel van de ertsvoorbereidingen het werk neerlegde. Daardoor kwam de staalproductie stil te liggen. Het was de eerste door de vakbonden gesteunde staking in 28 jaar.

Rommelt al langer

De stakers willen de garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen. De Indiase eigenaren zijn van plan duizenden banen te schrappen in Europa. Ook wil het personeel niet dat de Nederlandse en Britse takken van het bedrijf worden samengevoegd.

In de afgelopen weken legde het personeel van Tata al een aantal keer spontaan het werk neer. Onder meer toen bekend werd dat directievoorzitter Theo Henrar van Tata Steel Nederland onverwacht vertrok. Hij zou zijn ontslagen.